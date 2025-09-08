Ребров поделился информацией о состоянии Судакова перед матчем с Азербайджаном
Несколько дней назад в дом футболиста сборной Украины попал российский БПЛА
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии полузащитника Георгия Судакова, в дом которого попал российский БПЛА перед матчем второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю подопечным, и это очень важно, концентрироваться на игре, есть понимание, что у всех есть родные в Украине, и они на постоянной связи. Все возвращаются в Украину, мониторят новости.
К сожалению, сейчас это произошло с Георгием. Ранее это случалось с другими игроками, когда родные попадали в подобные ситуации. Но, считаю, это добавит футболистам мотивации. Мы понимаем, за какую страну играем, каких бойцов представляем здесь, на международной арене. Все это добавит мотивации нашим игрокам, и завтра они будут более мотивированными.
Напомним, в прошлом матче сборная Исландии разгромила Азербайджан (5:0) и возглавила группу D. Перед игрой с Украиной соперник уволил главного тренера Фернанду Сантуша.
Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров уже заявил, что это решение повлияет на подготовку к поединку.
Поделиться