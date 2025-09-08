Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии полузащитника Георгия Судакова, в дом которого попал российский БПЛА перед матчем второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю подопечным, и это очень важно, концентрироваться на игре, есть понимание, что у всех есть родные в Украине, и они на постоянной связи. Все возвращаются в Украину, мониторят новости.

К сожалению, сейчас это произошло с Георгием. Ранее это случалось с другими игроками, когда родные попадали в подобные ситуации. Но, считаю, это добавит футболистам мотивации. Мы понимаем, за какую страну играем, каких бойцов представляем здесь, на международной арене. Все это добавит мотивации нашим игрокам, и завтра они будут более мотивированными.