Защитник сборной Украины Илья Забарный после игры первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2) отреагировал на получение награды «Лев матча». Слова футболиста передает прессслужба УАФ.

Очень приятно, что болельщики ценят меня и выбирают «Львом матча». Хотя сегодня, думаю, этот приз заслужил не я. Все в команде в этом поединке были «львами». У меня такие награды больше любят в семье. Для меня главное, чтобы был результат. Приятный приз, но я стремлюсь к большему.

Действительно, хотелось бы добиться положительного результата, но это футбол. Так что имеем то, что имеем. Будем двигаться и настраиваться на следующую игру, в которой нужно побеждать.

Что касается этого матча, сто процентов считаю, что у нас были моменты. Нужно было забивать. Во втором тайме мы играли намного спокойнее и надежнее. Главное, что выходили из обороны и создавали моменты. На самом деле, хороший матч - были задействованы молодые игроки, которые вышли и получили опыт. Для молодого парня выйти и играть на таком уровне - это дорогого стоит. Я рад за них. Они добавили в игре, и это положительный момент для сборной. У нас хорошая перспективная команда.