Ребров определился со стартовым составом сборной Украины на матч с Исландией
Поединок вскоре начнётся
около 2 часов назад
Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил стартовый состав команды на матч квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии.
Сборная Украины: Трубин, Конопля, Забародный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Ванат.
Матч Исландия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.
На данный момент сборная Исландии занимает второе место в группе D, набрав три очка, Украина – третья с одним очком в активе.