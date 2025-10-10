Нынешней сборной Украины не хватает сыгранности, а с подбором игроков все хорошо. Об этом легендарный тренер Йожеф Сабо заявил в интервью сайту «Український футбол» накануне матча отбора ЧМ-2026 сине-желтых с Исландией.

«Наша сборная слабее островитян? Если брать по фамилиям, то нет, конечно. У нас почти все ребята тоже играют в Европе за неплохие клубы, но в этом-то и беда: они не сыграны – потому что один из Динамо, другой – из ПСЖ, третий – ещё откуда-то. Они давно не играли вместе. Например, Малиновский более года в сборной не был… Думаю, сыгранности в сборной не хватает.

Если бы я был тренером, то точно не играл бы с ними в открытый футбол, атака на атаку. Такая тактика успеха в противостоянии с атлетически сильными соперниками успеха не принесет. Думаю, что в плане физики украинцы слабее исландцев.

Я бы сыграл от обороны. Нужна идеальная дисциплина, крепкая, надежная защита, играть активно в прессинге не только на своей половине поля, не давать им слишком много держать мяч», – сказал Сабо.