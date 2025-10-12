Ребров раскрыл, требует ли он от сборной Украины играть на удержание при преимуществе в счёте
Тренер сине-желтых провел пресс-конференцию перед матчем против Азербайджана
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.
Я уверен, мы в одинаковых условиях с Азербайджаном, но у нас другие условия. Для нас эта игра намного важнее. Я не думаю, что кто-то думает об этом. В некоторых матчах мы уже опровергли это, в прошлом отборочном цикле. Я не думаю, что кто-то из игроков сейчас об этом думает. Они сосредоточены на очень важной игре, и завтра они должны показать свой максимум.
Какой главный акцент? Это совсем другая игра. Во-первых, в Азербайджане очень сильно мешало поле. Много игроков, которые вообще играли первый матч за сборную, наверняка, было волнение.
Я уверен, что сейчас, после Исландии, игроки вышли более уверенными. Я не знаю почему, но мы всегда реагируем на какие-то наши неудачи – когда мы проигрываем, мы показываем очень хорошую игру. Я надеюсь и уверен, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и продемонстрируют, что для нас эти очки намного важнее, чем для сборной Азербайджана.
Мы сейчас анализировали Исландию, мы показывали, что мы совсем по-другому играли в атаке. Когда мы забивали мячи, вы видели, у нас достаточно игроков было в штрафной площадке. И даже мы забивали, но были другие варианты.
Важно, чтобы игроки понимали, что мы должны создавать больше вариантов в штрафной площадке, когда мы завершаем, и верить в это, что мяч к ним попадет. Потому что, когда мы анализировали игру с Азербайджаном, немного игроков было в штрафной площадке. И вообще мы не так много нагружали в штрафную площадку.
Я никогда не говорю игрокам, что мы забиваем один мяч и садимся в оборону. Вы можете спросить у Ильи Забарного – у нас такого нет. Я считаю, что очень важно после забитого мяча идти дальше. Потому что было много случаев, когда мы выигрываем 1:0 и в конце пропускаем мяч. И это не только у нас.
Поэтому я уверен, что игроки, когда выходят на поле, понимают это. Я говорил, что в этом отборочном цикле, как и на чемпионате Европы, учитываются не только очки, но и мячи. Поэтому очень важно, если будет такая возможность, забивать как можно больше. Но для нас очень важны три очка завтра.
Также Ребров сообщил, сможет ли полузащитник Егор Ярмолюк сыграть против Азербайджана.
Поделиться