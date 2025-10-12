Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Я уверен, мы в одинаковых условиях с Азербайджаном, но у нас другие условия. Для нас эта игра намного важнее. Я не думаю, что кто-то думает об этом. В некоторых матчах мы уже опровергли это, в прошлом отборочном цикле. Я не думаю, что кто-то из игроков сейчас об этом думает. Они сосредоточены на очень важной игре, и завтра они должны показать свой максимум.

Какой главный акцент? Это совсем другая игра. Во-первых, в Азербайджане очень сильно мешало поле. Много игроков, которые вообще играли первый матч за сборную, наверняка, было волнение.

Я уверен, что сейчас, после Исландии, игроки вышли более уверенными. Я не знаю почему, но мы всегда реагируем на какие-то наши неудачи – когда мы проигрываем, мы показываем очень хорошую игру. Я надеюсь и уверен, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и продемонстрируют, что для нас эти очки намного важнее, чем для сборной Азербайджана.

Мы сейчас анализировали Исландию, мы показывали, что мы совсем по-другому играли в атаке. Когда мы забивали мячи, вы видели, у нас достаточно игроков было в штрафной площадке. И даже мы забивали, но были другие варианты.

Важно, чтобы игроки понимали, что мы должны создавать больше вариантов в штрафной площадке, когда мы завершаем, и верить в это, что мяч к ним попадет. Потому что, когда мы анализировали игру с Азербайджаном, немного игроков было в штрафной площадке. И вообще мы не так много нагружали в штрафную площадку.

Я никогда не говорю игрокам, что мы забиваем один мяч и садимся в оборону. Вы можете спросить у Ильи Забарного – у нас такого нет. Я считаю, что очень важно после забитого мяча идти дальше. Потому что было много случаев, когда мы выигрываем 1:0 и в конце пропускаем мяч. И это не только у нас.

Поэтому я уверен, что игроки, когда выходят на поле, понимают это. Я говорил, что в этом отборочном цикле, как и на чемпионате Европы, учитываются не только очки, но и мячи. Поэтому очень важно, если будет такая возможность, забивать как можно больше. Но для нас очень важны три очка завтра.