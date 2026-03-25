Ребров: «Роман Яремчук готовится к игре против Швеции»
Нападающий восстановился после травмы
около 2 часов назад
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вернулся к полноценным тренировкам накануне матча плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции. О состоянии игроков команды на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер Сергей Ребров.
Были небольшие повреждения у некоторых игроков. Но сегодня все тренируются в общей группе. Я разговаривал с врачом — больше никто не обращался, кроме тех, кто были. К сожалению, два игрока у нас пропускают первый матч, но они готовятся к следующему. Да, Роман готовится к этой игре.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04