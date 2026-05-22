«Добивался успеха везде». Клуб-участник еврокубков официально объявил о переговорах с Ребровым
Братиславский Слован заинтересовался украинским специалистом
2 дня назад
Украинский специалист Сергей Ребров стал одним из главных кандидатов на должность главного тренера Слована. Информацию об интересе к экснаставнику Динамо и сборной Украины официально подтвердил генеральный директор братиславского клуба Иван Кмоторик-младший. Слова приводит пресс-служба команды.
Мы хотели быть откровенными с нашими болельщиками. Имена Игоря Бищана и Яя Туре соответствуют действительности, так что я их подтверждаю. У нас есть и другие кандидаты, о которых я могу упомянуть. Среди них очень интересное имя – Сергей Ребров, который как тренер достигал успеха везде, где работал. Далее Валерьен Исмаэль, который добился успеха в Австрии, проходил также через клубы в Англии, снова же очень интересное имя. Альтернативой мог бы стать и Робби Кин, посмотрим, как сложится ситуация в Ференцвароше, если там будет возможность, мы бы с удовольствием провели встречу и с ним.
Слован завершил сезон на первом месте чемпионата Словакии.
