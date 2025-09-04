Ребров: «Сейчас не могли даже провести две тренировки, потому что ребята были очень уставшие»
Специалист разъяснил ситуацию с функциональным состоянием игроков сине-желтых
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы о недостаточной игровой практике у части легионеров перед матчами отбора ЧМ-2026.
«Вообще я не разделяю игроков, выступающих в Европе или Украине. Практика всегда важна, но я считаю, что сейчас в украинских клубах этой практики слишком много. Сейчас мы не могли даже провести две тренировки, потому что ребята были очень уставшими, в основном это было восстановление. Я доволен, что почти все игроки в нашей сборной имеют игровую практику, но иногда игроки очень уставшие», — цитирует Реброва Суспільне Спорт.
Национальная команда Украины в первых двух турах сыграет против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00).
Также в нашей отборочной группе выступает сборная Исландии.
Чемпионат мира-2026 состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.