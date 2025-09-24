Сергей Стаднюк

Глава комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный отреагировал на слухи о своем потенциальном назначении на должность главного тренера сборной Украины вместо Сергея Реброва.

В первый раз такое слышу. Мне, конечно, приятно, что ко мне, как к тренеру, сейчас такое повышенное внимание. Но я хотел бы опровергнуть заявления некоторых блогеров, они слишком много фантазируют, сватавая меня в сборную Украины. У сборной есть главный тренер и тренерский штаб, поэтому меня эта работа не интересует. Моя мечта – вернуться в клубный футбол. И я этого не скрываю, – заявил Лужный в комментарии ua.tribuna.com. Олег Лужный

Ранее греческие медиа сообщали об интересе к Реброву со стороны Панатинаикоса. Правда, сам специалист опроверг слухи о своем будущем. Также развеяли эти сведения ещё ряд источников.

Ребров возглавляет сборную Украины с лета 2023 года. С тех пор команда пробилась на Евро-2024, однако не смогла выйти из группы в финальной части турнира. Кроме этого, «сине-желтые», ведя 3:1 в противостоянии с Бельгией, упустили шанс пробиться в Дивизион A Лиги наций.

Квалификацию на чемпионат мира-2026 сборная Украины начала неудачно. Подопечные Реброва проиграли Франции (2:0) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).