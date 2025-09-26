Бывший подопечный Сергея Реброва в Ференцвароше Роберт Мак дал в интервью Gazzetta.gr характеристику специалисту на фоне слухов о возможном назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос.

Да, он был моим тренером в Ференцвароше. Это очень хороший специалист. Именно он вывел Ференцварош в Лигу чемпионов. Очень хорошо поработал с венгерской командой. Не могу сказать о нем ничего плохого. У него есть свой план, свой стиль игры, который он старается донести до своих футболистов. Как и каждый тренер, в конечном счете. Я уверен, что он может дать много Панатинаикосу.

Команды Реброва играют в красивый, зрелищный футбол. Я уверен, что болельщики Панатинаикоса его полюбят, если ситуация действительно сдвинется с места и он возглавит греческий клуб.

У каждого тренера есть свои сильные и слабые стороны. С нами он сработался отлично. Мы выиграли чемпионат и сделали весомый шаг в Европе. Он прекрасно понимает футбол и всегда формирует вокруг себя сильный тренерский штаб. Имеет яркую личность и старается привить команде качественные черты игры. Это очень хороший тренер, которого я очень ценю.