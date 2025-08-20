Ньюкасл официально прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александера Исака, который отказался тренироваться и играть за команду после срыва его трансфера в Ливерпуль.

Мы разочарованы и обеспокоены сегодняшней публикацией Исаака в соцсетях. Наша позиция ясна: у Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал никаких гарантий того, что он сможет покинуть Ньюкасл этим летом.

Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но также понимаем, что у футболистов есть собственные желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы Ньюкасла, команды и наших болельщиков. Мы ясно дали понять, что условия продажи этим летом не были обнародованы. Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.

Мы — гордый футбольный клуб с традициями, которыми можно гордиться, и мы стремимся сохранять атмосферу семьи. Алекс остается частью нашей семьи, и мы будем рады его возвращению, когда он будет готов воссоединиться со своими одноклубниками.