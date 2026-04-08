В УЕФА объявили минуту молчания на матчах еврокубков в память о Мирче Луческу.
Футбольное сообщество отдаст честь тренеру
около 1 часа назад
ВУЕФА объявили о проведении минуты молчания на всех матчах еврокубков текущей недели. Решение принято в знак уважения к бывшему тренеру Динамо, Шахтера и сборной Румынии Мирчи Луческу, который скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.
В частности, память специалиста почтят 9 апреля перед первым матчем 1/4 финала Лиги конференций между Шахтером и АЗ. Начало встречи запланировано на 22.00.
