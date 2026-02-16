Российский футбольный союз может снова активизировать тему перехода к Азиатской конфедерации футбола как рычаг воздействия на УЕФА. Об этом сообщает РБ Спорт.

По информации источника, даже в случае снятия санкций с российского футбола со стороны ФИФА быстрое возвращение клубов и сборных к международным турнирам не является гарантированным из-за жесткой позиции УЕФА.

Утверждается, что одним из аргументов для давления может стать возможный переход в Азию. В рамках АФК против участия России выступают лишь пять из 47 стран-членов, что значительно меньше, чем в европейской конфедерации.

Дополнительным фактором может стать полное восстановление Олимпийского комитета России весной. В таком случае молодежная сборная страны получит возможность участвовать в отборе на Олимпиаду-2028.

Напомним, российские клубы и национальные сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года после начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину.

Также, МОК запретил скелетонисту Гераскевичу выступать в шлеме с именами погибших украинских спортсменов.