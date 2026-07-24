Сергей Разумовский

Центральный защитник Ривер Плейт Николас Отаменди объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины после чемпионата мира-2026. Об этом 38-летний футболист сообщил в своем Instagram.

Отаменди признался, что решение попрощаться с национальной командой стало одним из самых сложных в его карьере. Защитник подчеркнул, что с детства мечтал надеть футболку сборной Аргентины и всегда защищал её с гордостью, ответственностью и самоотдачей.

Футболист отметил, что его последним матчем за национальную команду стал финал чемпионата мира. Несмотря на неутешительный результат, Отаменди покидает сборную с высоко поднятой головой, так как команда боролась до последней секунды.

Отдельно защитник поблагодарил аргентинских болельщиков и свою семью, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры. Также Отаменди обратился к футболистам, которые продолжат выступать за сборную, призвав их не терять веру в свои силы и бороться за общую мечту.

Николас Отаменди дебютировал за сборную Аргентины в мае 2009 года. В общей сложности он провёл за команду 139 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

По количеству сыгранных матчей в истории сборной Аргентины Отаменди занимает пятое место. Впереди него — Лионель Месси, Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария и Хавьер Дзанетти. Вместе с национальной командой защитник выиграл чемпионат мира 2022 года и дважды становился победителем Кубка Америки.

Перед Ривер Плейтом до лета этого года Отаменди выступал за Бенфику украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова. А в Манчестер Сити играл вместе с Александром Зинченко.