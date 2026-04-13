Денис Седашов

Вингер Барселоны Ламин Ямаль рассказал, кто из футболистов больше всего повлиял на его становление. Испанец признался, что всегда восхищался игрой бразильского нападающего Сантоса Неймара.

По словам игрока, именно техника и стиль бразильца стали для него главным источником вдохновения в футболе. Слова приводит Mundo Deportivo.

Я много раз пересматривал матч, где было 6:1 [Матч 1/8 финала ЛЧ сезона 2016/17 между Барселоной и ПСЖ]. Я видел его вживую. Неймар олицетворял все мое детство, он мой кумир, и я всегда буду благодарен ему за то, что он дал футболу. Он вдохновляет всех нас: вы покупаете билет, чтобы увидеть его, проходят два-три дня после игры, и вы снова смотрите видео с ним просто ради его игры. Я благодарю его за всё и надеюсь, что он сможет выступить на чемпионате мира. Ламин Ямаль

