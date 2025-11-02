Туран и Шовковский сделали свой выбор. Стартовые составы Шахтёра и Динамо на Класическое
Известные стартовые одиннадцатки тренеров
около 1 часа назад
Главные тренеры донецкого Шахтера Арда Туран и киевского Динамо Александр Шовковский объявили стартовые составы своих команд на очный матч 11 тура украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.
Встреча состоится на стадионе Арена Львов, а начало игры назначено на 18:00 по киевскому времени.
Составы Шахтера и Динамо
Шахтер: Ризнык, Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко, Педриньо, Невертон, Эгиналдо.
Запасные: Фесюн, Бондарь, Швед, Изаки, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Феррейра, Мейреллес.
Динамо: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко.
Запасные: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубинчак, Михайленко, Бленуце.
