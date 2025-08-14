Павел Василенко

В Испании произойдут значительные изменения в судействе. Как и предполагалось, внедрение видеопросмотра привело к уменьшению количества ошибок со стороны судей. Эта современная технология уже внедрена в большинстве европейских лиг и постоянно модернизируется.

Ситуация в Испании ничем не отличается. Как сообщает Mundo Deportivo, испанская федерация одобрила внедрение новой технологии судейства, которая имеет потенциал для успеха в низших лигах.

Это система видеоподдержки футбола. Она будет внедрена в Primera Federacion, третьем дивизионе футбола в стране, в следующем сезоне. Это так называемый «легкий VAR».

На самом деле, это технология, основанная на принципах VAR, но гораздо дешевле и упрощенная. Она имеет, среди прочего, меньшее количество камер и невозможность определения линий офсайда.

Хотя FVS менее точен, чем VAR, он призван оставаться экстренным решением в самых спорных ситуациях и помогать уменьшить количество ошибок даже на низших уровнях игры. Интересно, что, как говорят, тренеры отдельных клубов стремятся к его вмешательству.

Тренеры будут иметь право дважды в течение одного матча запрашивать использование FVS. Если технология подтвердит их подозрения или беспокойства, они сохранят право использовать запрос в последующие минуты. Это направлено на то, чтобы сделать матчи более динамичными и плавными.

Испанская футбольная ассоциация может вскоре утвердить внедрение аналогичных правил в женской высшей лиге. Однако пока никаких изменений в Ла Лиге и Ла Лиге 2 вносить не будут.