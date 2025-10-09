На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Украинский форвард пользуется спросом в Англии
около 1 часа назад
Артем Довбик/фото: Рома
Украинский нападающий Артем Довбик, выступающий за итальянскую Рому, может сменить клуб уже зимой и перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Ontheminute.
По данным источника, к 28-летнему форварду проявляют интерес сразу три английских клуба. Помимо Ньюкасла и Лидса, о которых упоминалось ранее, в гонку включился и Сандерленд.
Представители черных котов уже начали собирать подробную информацию о футболисте перед открытием трансферного зимнего окна. Отмечается, что Рома готова рассмотреть продажу украинца, если поступит достойное предложение.
Ранее сообщалось, что в Италии требуют продажи Довбика ради нового форварда.