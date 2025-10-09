Украинский нападающий Артем Довбик, выступающий за итальянскую Рому, может сменить клуб уже зимой и перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Ontheminute.

По данным источника, к 28-летнему форварду проявляют интерес сразу три английских клуба. Помимо Ньюкасла и Лидса, о которых упоминалось ранее, в гонку включился и Сандерленд.

Представители черных котов уже начали собирать подробную информацию о футболисте перед открытием трансферного зимнего окна. Отмечается, что Рома готова рассмотреть продажу украинца, если поступит достойное предложение.

Ранее сообщалось, что в Италии требуют продажи Довбика ради нового форварда.