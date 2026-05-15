Сергей Разумовский

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко установил новый рекорд украинской Премьер-лиги по количеству реализованных пенальти подряд. О достижении футболиста сообщила пресс-служба киевского клуба.

Историческим для Ярмоленко стал матч 28-го тура УПЛ против Колоса. Динамо победило команду из Коваливки со счетом 2:1, а один из голов киевлян забил именно Ярмоленко, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Этот пенальти стал для полузащитника 20-м подряд точным ударом с одиннадцатиметровой отметки в матчах чемпионата Украины. Благодаря этому Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ по длительности серии реализованных пенальти.

Украинский вингер побил рекорд, который держался около 20 лет. Предыдущее достижение принадлежало грузинскому футболисту Василу Гигиадзе.

Первый пенальти на уровне чемпионата Украины Ярмоленко реализовал еще 6 апреля 2014 года. Это произошло в матче 24-го тура сезона-2013/14 против Металлиста, в котором Динамо победило со счетом 4:2.

С тех пор Андрей Ярмоленко ни разу не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки в УПЛ. Его результативный удар в ворота Колоса продолжил уникальную серию и позволил вингеру вписать свое имя в историю украинского чемпионата.

Напомним, Ярмоленко движется к бомбардирскому рекорду в истории чемпионатов Украины. У вингера уже 122 точных удара, а лучший показатель – у легенды Динамо Максима Шацких (124).