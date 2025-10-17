Защитник Иван Ермачков объяснил, почему перешел именно в ЛНЗ после периода в немецком Вердере. Слова новичка передает пресс-служба клуба.

Я уже был вчера в городе, приехал, ехал я из Германии очень долго. Прежде всего очень устал. Вчера только зашел так поесть, немного посмотрел на город. Очень симпатичный город. Смотрю, база тоже очень хорошая, команда с амбициями, поэтому, как бы, все на высшем уровне.

У меня был еще один год контракта с Бременом. Но из-за того, что у меня возникли проблемы с тренером, я разорвал контракт и начал искать себе новые варианты. Но эта проблема возникла уже под конец трансферного окна, поэтому я разорвал контракт и долго искал команду как свободный агент.

Как только я узнал, что есть предложение от ЛНЗ, сразу согласился. Конечно, знал об этом клубе. Сейчас он очень хорошо себя показывает в Украинской Премьер-лиге, поэтому совсем не сомневался. Очень рад быть здесь.

Я считаю, что адаптация пройдет очень хорошо. Почему она должна пройти плохо? Я надеюсь. Знаю Женю Пастуха и нескольких ребят из U-19: Маркиана Бакоса и Арсения Даникова.