Сегодня, 28 августа, в 14:00 в Киеве прошло жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка Украины.

На этом этапе в борьбу вступают 32 команды, среди которых впервые подключаются представители страны в еврокубках, а именно киевское Динамо, донецкий Шахтёр, Александрия и житомирское Полесье.

В розыгрыше примут участие: 11 клубов УПЛ, 12 представителей Первой лиги, 4 команды из Второй лиги, а также 5 коллективов любительского уровня.

По итогам процедуры жеребьёвки было сформировано 16 пар участников турнира.