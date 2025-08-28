Результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Украины
В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда
Сегодня, 28 августа, в 14:00 в Киеве прошло жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка Украины.
На этом этапе в борьбу вступают 32 команды, среди которых впервые подключаются представители страны в еврокубках, а именно киевское Динамо, донецкий Шахтёр, Александрия и житомирское Полесье.
В розыгрыше примут участие: 11 клубов УПЛ, 12 представителей Первой лиги, 4 команды из Второй лиги, а также 5 коллективов любительского уровня.
По итогам процедуры жеребьёвки было сформировано 16 пар участников турнира.
- Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) — Металлист 1925 (Харьков)
- Металлург (Запорожье) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
- Ингулец (Петрово) — Подолье (Хмельницкий)
- Полесье (Ставки, Киевская обл.) — Шахтёр (Донецк)
- Нива Винница — Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
- Лесное (Киев) — Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
- Чернигов — Кривбасс (Кривой Рог)
- Локомотив (Киев) — Верес (Ровно)
- Александрия — Динамо (Киев)
- Левый берег (Киев) — Виктория (Сумы)
- Рух (Львов) — Полесье (Житомир)
- Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.) — Черноморец (Одесса)
- Металлист (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы)
- Агробизнес (Волочиск) — Денгофф (Дениховка, Киевская обл.)
- Буковина (Черновцы) — Карпаты (Львов)
- Полтава — Нива Тернополь
