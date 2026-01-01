Бывший защитник мадридского Реала и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос выступил с официальным заявлением на фоне информации, активно распространявшейся в сети, о якобы серьезных проблемах с его сердцем.

Легендарный футболист подчеркнул, что речь шла о заранее запланированной профилактической медицинской процедуре, которая не имеет отношения к сердечному приступу или экстренному хирургическому вмешательству.

Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в сети. Недавно я перенес профилактическую медицинскую процедуру, заранее запланированную вместе с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было сердечного приступа. Я хорошо восстанавливаюсь и с нетерпением жду возвращения к полной физической форме и возобновлению своих профессиональных и личных дел. Искренне благодарю всех за сообщения с поддержкой, заботой и волнением. Хочу заверить всех, что причин для беспокойства нет, — написал Роберто Карлос на своей странице в соцсети.

Роберто Карлос завершил игровую карьеру в 2015 году. Наибольших успехов он достиг в составе Реала, с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и ряд других трофеев, а со сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Напомним, гол Роберто Карлоса в матче против Франции считается одним из самых красивых в истории футбола.