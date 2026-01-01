Турецкий журналист Селахаттин Киналы рассказал о повышенном интересе со стороны европейских клубов к ключевым футболистам Трабзонспора.

По информации источника, клуб уже получил официальные предложения сразу по трем игрокам. За вингера Оулайи потенциальные покупатели готовы выложить от 30 до 35 миллионов евро. Украинский защитник Арсений Батагов привлек внимание Бенфики, которая оценила его трансфер в 20–25 миллионов евро. Еще один футболист команды Аугусто может сменить клуб за сумму в пределах 9–10 миллионов евро.

Руководство Трабзонспора анализирует поступившие предложения и не спешит принимать окончательные решения относительно будущего своих лидеров.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор не рассматривает продажу или аренду Батагова.