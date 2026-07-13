Павел Василенко

Вылет сборной Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года вызвал настоящий взрыв эмоций в соцсетях. Главным объектом критики стал нападающий мадридского Атлетико Александр Сёрлот, который оказался под беспрецедентной волной хейта после матча с Англией.

Всего за сутки под последней публикацией футболиста в Instagram появилось более 85 тысяч комментариев, большинство из которых содержали оскорбления и обвинения. Причиной стал эпизод в конце первого тайма, когда Сёрлот в перспективной атаке не отдал передачу на абсолютно свободного Эрлинга Холланда. Многие болельщики убеждены, что именно этот момент стал переломным в матче и стоил норвежцам исторического выхода в полуфинал.

Ситуация вышла далеко за пределы спортивных дискуссий. Девушка футболиста Лена Селнес обнародовала скриншоты сообщений с угрозами и призывами к самоубийству, которые поступали их семье после игры. Она призвала людей помнить о границах человечности даже в моменты разочарования.

Сам Сёрлот также объяснил спорный эпизод. По его словам, он хотел отдать передачу Холланду, но полагал, что защитник Джон Стоунз перекрыл линию паса. Нападающий признал, что принял неверное решение, и в результате атака завершилась неудачно. Однако эти объяснения пока не смогли успокоить разъяренных болельщиков.