Павел Василенко

Футбольная лихорадка вокруг Эрлинга Холанда вышла далеко за пределы стадионов. Национальный реестр населения Перу (Reniec) обнародовал необычную статистику, которая быстро стала вирусной: 563 жителя страны носят имя, связанное с норвежским бомбардиром.

По официальным данным, 468 перуанцев зарегистрированы под именем Холанд, еще 91 человек носит имя Эрлинг Холанд, а четверо получили полное имя форварда Манчестер Сити – Эрлинг Браут Холанд.

Футбольный бум совпал с ярким выступлением норвежца на чемпионате мира 2026 года. Нападающий уже отметился семью голами и помог своей сборной впервые в истории добраться до четвертьфинала мундиаля. Уже 12 июля Норвегия сыграет с Англией за путевку в полуфинал, а в Перу шутят, что каждый новый гол Холанда может означать появление еще нескольких его тезок в стране.