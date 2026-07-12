Денис Седашов

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу. Скандинавская сборная впервые с 1998 года пробилась на мировое первенство и сумела дойти до стадии четвертьфинала, где уступила Англии со счетом 1:2.

Лидер атак норвежцев отметил серьезный эмоциональный подъем на родине и заявил, что выполнение главной задачи принесло команде большую радость. Слова приводит ВВС.

Мы тронуты тем, что добились такого успеха и смогли объединить людей в Норвегии. В нашей стране царит очень позитивная атмосфера, и мы чувствуем эту радость также здесь. Сейчас сложно все осмыслить. Это действительно невероятное событие. Такое нужно пережить самому. Именно это было моей целью. Я хотел, чтобы о Норвегии заговорили, и стремился сделать нашу сборную одной из лучших команд мира. Думаю, нам удалось заявить о Норвегии на весь мир. Эрлинг Холанд

Очередной скандал на чемпионате мира-2026. Гол Беллингема в ворота Норвегии можно было не засчитывать.