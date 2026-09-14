Без игроков Реала. Пике назвал тройку претендентов на Золотой мяч
Торжественное событие состоится 26 октября
Фото: Барселона
Бывший защитник Барселоны Жерар Пике назвал трех фаворитов на получение Золотого мяча 2026 года. Слова приводит Daily Sport.
В его список вошли полузащитник Барселоны Родри, вингер каталонцев Ламин Ямаль, а также нападающий Баварии Гарри Кейн.
Для меня тремя фаворитами являются Гарри Кейн, Ламин Ямаль и Родри.
Церемония вручения Золотого мяча 2026 года состоится 26 октября в Лондоне.
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