Бывший игрок Барселоны и Ливерпуля подписал контракт с Сантосом
Филиппе Коутиньо заключил контракт до 2026 года
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо стал игроком Сантоса. О заключении договора до конца 2026 года клуб сообщил в социальной сети X.
Добро пожаловать в Королевство футбола, Коутиньо. Вперед!
Последней командой 34-летнего хавбека был Васко да Гама. Переход произошел при личном содействии нападающего Сантоса Неймара.
Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 млн евро.
Неймар спасает родной Сантос. Бразилец лично погасил долги клуба ради новых трансферов.