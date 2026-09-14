«Нужно сделать ещё тысячу дел»: Ямаль сделал заявление о своих амбициях в Барселоне
Испанец рассказал о своих футбольных ориентирах
Вингер Барселоны Ламин Ямаль в интервью MovistarPlus+ поделился мыслями о своих амбициях и стремлениях войти в историю мирового футбола.
В футболе были выдающиеся игроки, такие как Лео Месси, Криштиану Роналду или Диего Марадона, игру которого мне не довелось увидеть, но до него никто не выигрывал столько трофеев. Есть и пример Пеле, который действительно много выиграл на раннем этапе карьеры, в отличие от позднего периода. Некоторые думают, что если я что-то выиграл, то теперь могу расслабиться, но я знаю, что мне нужно сделать еще тысячу вещей, чтобы закрепиться в истории футбола.
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