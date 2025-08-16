Павел Василенко

Рома, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, достигла соглашения с Манчестер Юнайтед о подписании Джейдона Санчо. Общая стоимость трансфера составит 22 миллиона евро.

«Волки» предлагают начальную аренду с обязательным пунктом выкупа. Сейчас римляне ведут переговоры о личных условиях игрока, их предложение касается контракта до середины 2030 года.

Интерес к Санчо проявлял Бешикташ, но игрок не желает играть в Турции. Ювентус хотел подписать англичанина, но сейчас не предпринимает никаких попыток его приобретения.

В прошлом сезоне Санчо играл в аренде в Челси. В контракте между Манчестер Юнайтед и лондонцами был пункт об обязательном выкупе, но синие его не выполнили, предпочитая выплатить финансовую компенсацию.