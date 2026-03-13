41-летний Силва – самый возрастной дебютант в истории Лиги Европы
Бразилец помог Порту на выезде победить Штутгарт
около 3 часов назад
Тіаго Сілва / Фото - Yahoo
«Порту» на выезде победил «Штутгарт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1).
Центральный защитник гостей бразилец Тиаго Силва вышел в стартовом составе команды.
41-летний экс-игрок сборной Бразилии стал самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы.
Напомним, что Силва перешёл в португальский клуб в декабре прошлого года.
В этом сезоне за «Порту» Тиаго сыграл 7 матчей, результативными действиями не отметился.
Напомним, «Шахтёр» забил трижды «Леху» в первой игре 1/8 финала Лиги конференций.
