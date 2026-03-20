Денис Седашов

Донецкий Шахтер стал четвертьфиналистом Лиги конференций сезона 2025/26. В ответном матче 1/8 финала горняки проиграли польскому Леху. Несмотря на поражение, украинский клуб прошел дальше благодаря победе в первой встрече (3:1).

Польская команда вышла вперед в начале игры после точного удара головой Михаэля Исхака. В конце первого тайма Лех удвоил преимущество — Исхак реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Винисиуса Тобиаса. Этот гол сравнял счет по сумме двух матчей (3:3).

Во втором тайме Шахтер смог сократить отставание благодаря автоголу Жоау Моутинью, который срезал мяч в свои ворота после прострела горняков. Этот мяч и стал финальным в встрече.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч

Шахтер – Лех – 1:2 (первая игра – 3:1)

Голы: Моутинью, 67, автогол – Исхак, 13, 45+7 пен.

⌛️ Матч у Кракові завершено. Крокуємо до чвертьфіналу за підсумками протистояння! 👊



🔜 Наступний суперник у Лізі конференцій – нідерландський «АЗ Алкмар» 🇳🇱

Лион с Яремчуком уступил Сельте и вылетел из Лиги Европы.