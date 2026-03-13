Лион Яремчука спасся в первом матче с Сельтой в 1/8 финала Лиги Европы
Украинец помог своей команде избежать поражения
около 3 часов назад
Сельта – Лион / Фото - Yahoo
Французский Лион избежал поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2025/26 против испанской Сельты.
Спасительный гол на 87-й минуте забил бразильский нападающий Эндрик.
Однако момент вышел довольно спорным – с видео, опубликованного с линии ворот, можно предположить, что мяч закатил украинец Роман Яремчук.
В официальном протоколе матча автором забитого гола значится именно Эндрик.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Первый матч. 12 марта
Сельта – Лион 1:1
Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87
Удаление: Иглесиас, 55
Напомним, Лион Яремчука сыграл вничью с Парижем и выбыл из топ-3 чемпионата Франции.
