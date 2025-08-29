Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик, скорее всего, сменит команду этим летом. Об этом сообщил итальянский журналист Альфредо Педулла.

По его словам, после того как стало понятно, что украинский нападающий не входит в планы нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини, Довбик стал серьезным финансовым бременем для клуба из-за своей зарплаты.

Руководство Ромы готово отдать игрока в аренду, чтобы частично разгрузить зарплатную ведомость.

Также отмечается, что римляне рассматривали вариант обмена Довбика на нападающего Милана Сантьяго Хименеса, однако мексиканец не выразил желания менять команду.

По информации Педуллы, Милан может арендовать украинца без обмена, а еще одним вариантом для Довбика является переход в Вильярреал, интерес которого стал известен накануне.

Напомним, что Рома приобрела Артема Довбика у Жироны за 30,5 миллиона евро. В своем дебютном сезоне в Италии форвард сыграл 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.