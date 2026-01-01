Украинский нападающий римской Ромы Артем Довбик может продолжить карьеру в испанском Бетисе, сообщает издание Noticias Betis. По данным источника, клуб из Севильи считается главным претендентом на подписание 28-летнего форварда, который в последнее время приблизился к возможному переходу в рамках ближайшего трансферного окна.

Рома готова рассмотреть вариант с арендой Довбика с последующим правом выкупа. При этом римляне также работают над усилением атаки и нацелены на подписание Джанкомо Распадори из Атлетико.

В этом сезоне Артем Довбик принял участие в 14 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинского нападающего составляет около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что чемпион Италии исключает возможность подписать Довбика.