Руководство Ромы допускает возможность досрочного расторжения арендного соглашения с вингером Астон Виллы Леоном Бейли, информирует Corriere dello Sport.

28-летний футболист перешел в английский клуб из леверкузенского Байера в 2021 году. За это время он провел 144 матча и отметился 22 забитыми мячами. Однако в прошлом сезоне ямаец отличился лишь дважды, что стало одной из причин его отправки в аренду.

Адаптация в римской команде складывается непросто: из-за мышечного повреждения Бейли смог дебютировать только в октябре, а на данный момент у него в активе лишь одна результативная передача в девяти встречах.

Ранее также сообщалось, что Рому может покинуть и защитник Костас Цимикас, который, как и Бейли, выступает за римский клуб на правах аренды.