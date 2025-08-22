28-летний ямайский вингер Леон Бейли, недавно арендованный Ромой у Астон Виллы, провел свою первую тренировку в составе римлян. За английский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов, сыграв 144 матча и отметился 22 голами.

Однако уже после первых занятий с новой командой у игрока возникли проблемы со здоровьем и врачи подозревают повреждение прямой мышцы бедра на правой ноге.

Точная степень травмы пока что не определена. В ближайшие дни Бейли пройдет углубленное медицинское обследование, после чего начнет курс восстановления в спортивном центре клуба, об этом официально сообщила прессслужба Ромы.

Ранее сообщалось, что Милан не смог подписать форварда МЮ и начал интересоваться Довбыком.