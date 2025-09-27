Итальянский журналист о Довбике: «Его нет на поле»
Украинец услышал критику
около 2 часов назад
Итальянский журналист Лоренцо Пес раскритиковал украинского нападающего Артема Довбика, подчеркнув, что при текущем уровне игры он вряд ли сможет закрепиться в основном составе Ромы.
По мнению эксперта, новичок римлян Эван Фергюсон также пока что не оправдал возложенные на него ожидания, а на Довбика рассчитывать в атаке команды не стоит.
«Довбика нет на поле, он не борется, он не держит мяч, он не делает правильных движений... это действительно сложно. Это был большой шанс для него, но, к сожалению, пока он был на поле, он ничего не сделал
Довбик – очень серьезная проблема, а Фергюсон не игрок штрафной площадки. Когда команда наберет больше сил, мы увидим, насколько эффективным будет ирландец на последних 16 метрах. Сейчас Фергюсон – наш единственный центральный нападающий, потому что мы не можем рассматривать Довбика, и это ужасно», – передает слова журналиста Giallorossi.net.
В этом сезоне украинский форвард принял участие в четырех матчах во всех турнирах, но результативными действиями так и не отметился. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Довбика оценивается примерно в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что английский клуб готовит 35 миллионов евро за Довбика.
Поделиться