Итальянский журналист Лоренцо Пес раскритиковал украинского нападающего Артема Довбика, подчеркнув, что при текущем уровне игры он вряд ли сможет закрепиться в основном составе Ромы.

По мнению эксперта, новичок римлян Эван Фергюсон также пока что не оправдал возложенные на него ожидания, а на Довбика рассчитывать в атаке команды не стоит.

«Довбика нет на поле, он не борется, он не держит мяч, он не делает правильных движений... это действительно сложно. Это был большой шанс для него, но, к сожалению, пока он был на поле, он ничего не сделал Довбик – очень серьезная проблема, а Фергюсон не игрок штрафной площадки. Когда команда наберет больше сил, мы увидим, насколько эффективным будет ирландец на последних 16 метрах. Сейчас Фергюсон – наш единственный центральный нападающий, потому что мы не можем рассматривать Довбика, и это ужасно», – передает слова журналиста Giallorossi.net.

В этом сезоне украинский форвард принял участие в четырех матчах во всех турнирах, но результативными действиями так и не отметился. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Довбика оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб готовит 35 миллионов евро за Довбика.