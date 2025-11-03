Милан в центральном матче 10 тура Серии А встречался с Ромой. Матч на Сан-Сиро завершился со счетом 1:0.

Команда украинского нападающего Артема Довбика упустила возможность выйти в лидеры Серии А после того, как Наполи потерял очки в субботнем противостоянии с Комо (0:0).

Судьбу матча решил единственный гол Павловича в концовке первого тайма, удачно подставившего ногу после быстрого прохода Леана.

Лучший шанс отыграться Рома получила в конце матча, когда Фофана во время штрафного гостей высоко поднял руки в стенке. К мячу подошел Дибала, который не сумел переиграть Меньяна.

Несколькими минутами ранее на поле появился Довбик, который начинал игру на скамейке запасных. Перед этим матчем в итальянских СМИ активно обсуждали, что Милан будет наблюдать за Довбиком в матче с Ромой.

Серия А. 10 тур

Милан - Рома 1:0

Гол: Павлович, 39