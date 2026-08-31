Павел Василенко

Михаил Мудрик должен покинуть Челси до окончания трансферного дедлайна. В настоящее время лондонский клуб и потенциальные претенденты обсуждают возможность аренды украинского вингера.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Лидс Юнайтед уже несколько дней настаивает на переходе 25-летнего футболиста. В то же время ситуация остается динамичной и может неожиданно измениться в зависимости от доступных для Челси вариантов.

Мудрик хотел бы продолжить карьеру именно в Английской Премьер-лиге. Украинец стремится получать регулярную игровую практику после возвращения в футбол, а аренда может стать для него возможностью снова набрать оптимальную форму и уверенность.

Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в 2023 году. Сумма трансфера составила 61 миллион фунтов стерлингов. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Вингер провел за синих 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

В конце июля Мудрик получил возможность вернуться на поле после того, как Футбольная ассоциация Англии завершила дисциплинарное дело и отменила его дисквалификацию.