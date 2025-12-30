Бывший нападающий Реала и сборной Бразилии Роналдо поделился собственным видением того, как президент мадридского клуба Флорентино Перес изменил не только Реал, но и весь футбольный мир.

Я не учился в университете, потому что в 17 лет уже играл за ПСВ. Я получил степень MBA, путешествуя по миру и обучаясь у президентов, директоров по маркетингу и финансам.

Реал является чем-то особенным, так как впервые именно президент изменил футбол во всех аспектах. Флорентино Перес – лучший президент, которого я знаю.

У клуба был долг в размере 300 миллионов евро. Флорентино продал тренировочную базу за эту сумму и приобрел другой земельный участок рядом с аэропортом. Он инвестировал в топовых игроков, сначала подписав Фигу, а затем Зидана, меня и Бекхэма.

Он изменил представление людей о футболе. Это была самая большая трансформация в футбольной индустрии. Футбол стал таким, каким мы видим его сегодня, именно благодаря Флорентино Пересу. Для меня он как отец, и нас связывает крепкая дружба, — передает слова Роналдо Marca.