Каролина в овертайме одолела Рейнджерс, Коламбус разгромил Оттаву
Флорида разобралась с Вашингтоном
около 2 часов назад
Каролина – Рейнджерс / Фото - NHL
30 декабря состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Вашингтон уступил Флориде (3:5) в гостях, Каролина обыграла Рейнджерс (3:2 ОТ), Колорадо победил Лос-Анджелес (5:2) и другие матчи игрового дня.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Каролина – Рейнджерс 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Флорида – Вашингтон 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Оттава – Коламбус 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Виннипег – Эдмонтон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Сент-Луис – Баффало 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Калгари – Бостон 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Юта – Нэшвилл 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Колорадо – Лос-Анджелес 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Вегас – Миннесота 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Сиэтл – Ванкувер 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Анахайм – Сан-Хосе 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)