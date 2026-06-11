Павел Василенко

Чемпионат мира по футболу 2026 года начнется в четверг в 22:00 матчем-открытием между Мексикой и Южной Африкой. В чемпионате мира примут участие до семи игроков старше сорока лет.

Самым старшим участником чемпионата мира 2026 года является 43-летний шотландский вратарь Крэйг Гордон. Он точно не побьет исторический рекорд египетского голкипера Эссама Эль-Хадари, который сыграл на чемпионате мира 2018 в возрасте 45 лет и 161 дня.

Самым старшим игроком на поле является один из лучших футболистов в истории – Криштиану Роналду. Если он выиграет трофей со сборной Португалии, он станет самым старшим победителем в истории. Рекорд принадлежит итальянцу Дино Дзоффу с чемпионата мира 1982 года, которому было 40 лет и 133 дня.

Португальский феномен также может стать самым старшим финалистом и бомбардиром.

Роналду вместе со своим давним соперником в борьбе за звание лучшего футболиста планеты Лионелем Месси примут участие в своем шестом чемпионате мира, таким образом закрепившись на вершине исторического рейтинга.

Самые старшие игроки на чемпионате мира 2026 года

1. Крэйг Гордон (Шотландия/Хартс) – 43 года и 162 дня

2. Криштиану Роналду (Португалия/Аль-Наср) – 41 год и 126 дней

3. Гильермо Очоа (Мексика/АЕЛ Лимасол) – 40 лет и 333 дня

4. Лука Модрич (Хорватия/Милан) – 40 лет и 275 дней

5. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина/Шальке) – 40 лет и 86 дней

6. Мануэль Нойер (Германия/Бавария) – 40 лет и 76 дней

7. Возинья (Кабо-Верде/Шавеш) – 40 лет и 8 дней

8. Фернандо Муслера (Уругвай/Эстудиантес) – 39 лет и 360 дней

9. Юто Нагатомо (Япония/ФК Токио) – 39 лет и 272 дня

10. Эрнан Галиндес (Эквадор/Уракан) – 39 лет и 73 дня

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. Всего за время турнира будет сыграно 104 матча. Количество хозяев также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Никогда ранее чемпионат мира не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.