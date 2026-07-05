Павел Василенко

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним мундиалем в его карьере. Легендарный нападающий признался, что старается наслаждаться каждым мгновением турнира и надеется как можно дольше оставаться в борьбе за трофей.

«Я хочу насладиться этим как можно больше, потому что да, это будет мой последний чемпионат мира. Но я надеюсь, что мой последний матч на мундиале будет не завтра», – сказал Роналду накануне поединка с Испанией.

40-летний форвард не скрывает, что мечтает помочь Португалии пройти дальше и продолжить путь к заветному титулу чемпиона мира, которого пока нет в его богатой коллекции трофеев.

Во время общения с журналистами Роналду также с юмором ответил на вопрос, испытывает ли он особое волнение перед матчем со сборной Испании, подобное тому, которое он переживал перед встречей с Хорватией.

«Я почувствую это завтра, в день матча. Это приходит именно тогда – дрожь, пот, особые эмоции. Но пока что я ничего не чувствую. Завтра почувствую... а может, и нет, посмотрим», – пошутил португалец.

Для Роналду нынешний чемпионат мира стал особенным не только из-за спортивных амбиций, но и потому, что он станет его последним выступлением на главном футбольном турнире планеты.