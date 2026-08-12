«Обнимаю тебя в эти трудные времена»: Роналду поддержал Месси после смерти отца
Португалец выразил соболезнования аргентинцу
Форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду публично выразил соболезнования нападающему Интер Майами Лионелю Месси в связи с утратой отца Хорхе Месси.
Португальский боксер и футболист оставил пост поддержки под трогательным прощальным постом аргентинца в социальных сетях.
Обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена, Лео. Держись.
Напомним, отец и личный агент Лионеля Месси ушел из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет.