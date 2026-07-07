Роберто Мартинес оставил должность главного тренера сборной Португалии.

О своем решении 52-летний специалист заявил после поражения от Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 (0:1).

«Это конец цикла. Команде нужен новый голос, новый лидер. До турнира решение об уходе не было принято. Я приехал сюда с целью выиграть чемпионат мира, и если этого не удалось сделать, продолжать работу нет смысла.

Я уношу с собой множество воспоминаний и надеюсь, что в Португалии тоже останутся хорошие воспоминания о тех трех с половиной годах, что я возглавлял сборную. Это был самый важный опыт в моей жизни».