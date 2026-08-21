Павел Василенко

Футбольные фанатские группы в Германии готовят масштабную акцию протеста против использования системы видеоповторов VAR. Болельщики планируют выразить свое недовольство уже во время матчей первого раунда Кубка Германии, которые стартуют в пятницу.

Фанатские объединения опубликовали совместное заявление под выразительным названием «VAR лишает нас радости футбола». По их мнению, технология разрушила один из наиболее эмоциональных моментов игры – празднование голов. Теперь вместо мгновенной радости болельщики вынуждены ждать, не будет ли эпизод пересмотрен арбитрами.

«Мы хотим навсегда вернуться к этому состоянию вещей, поэтому и требуем отмены VAR в немецком футболе», – заявили фанаты.

В Германии болельщицкий активизм имеет давнюю традицию. В последние годы фанаты регулярно устраивали акции против решений футбольных чиновников и инвестиционных соглашений. Наиболее масштабные протесты произошли в сезоне-2023/24, когда болельщики бросали на поле теннисные мячи и шоколадные монеты. Из-за этого матчи надолго прерывались, а скандальная инвестиционная сделка в итоге была отменена.

На этот раз фанаты выступают против VAR, однако в первом раунде Кубка Германии технология вообще не будет использоваться из-за технических проблем и особенностей небольших стадионов. Ранее видеоповторы применялись лишь с 1/8 финала, но отныне VAR будет работать уже со второго раунда.