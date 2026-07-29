Павел Василенко

После победы сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира несколько аргентинских футболистов, выступающих в Английской Премьер-лиге, были вынуждены принять дополнительные меры безопасности. Лисандро Мартинес из Манчестер Юнайтед и Алексис Макаллистер из Ливерпуля после возвращения в Англию наняли частную охрану для своих домов, опасаясь возможной реакции разочарованных болельщиков.

Причиной резонанса стали фотографии с празднования, на которых футболисты держали баннер с надписью: «Фолклендские острова — это Аргентина». К ним также присоединились Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Плакат вызвал волну критики из-за исторического конфликта между Великобританией и Аргентиной вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов.

Несмотря на опасения, никаких нападений или актов вандализма зафиксировано не было. Сообщается, что Мартинес самостоятельно организовал охрану без участия Манчестер Юнайтед.