Владимир Кириченко

Полузащитник мадридского Атлетико Тьяго Альмада близок к переходу в бразильский Фламенго. Об этом сообщает Globo.

В ближайшие дни спортивный директор бразильского клуба Жозе Боту встретится с агентом игрока, чтобы обсудить последние детали трансфера.

Ожидается, что стоимость сделки составит чуть более 20 млн евро, которые предлагал Ривер Плейт, но в целом не превысит 28 млн.

До чемпионата мира-2026 игрок сборной Аргентины успел отклонить предложения из Украины, Саудовской Аравии и России. Сначала он хотел остаться в Европе, но из-за отсутствия выгодных предложений начал рассматривать возвращение в Южную Америку.

Напомним, в прошлом сезоне 25-летний аргентинец сыграл за «матрасников» 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

До Атлетико он также играл за Лион (2+4 в 20), Ботафого (3+2 в 26), Атланту (25+24 в 81) и Велес (19+10 в 74).

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