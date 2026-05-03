Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский в своем Facebook обратился к болельщикам после шокирующего поражения в матче 26-го тура Первой лиги против Феникс-Мариуполя (0:4). После игры в сети звучали подозрения в проведении игр «с фиксированным результатом».

Уважаемые журналисты и болельщики ФК Агробизнес!!! Я уверяю вас, что команда очень хочет попасть в 4-ку сильнейших, чтобы сыграть в переходных матчах за выход в Премьер-Лигу! То, что у нас наблюдаются провалы в Чемпионате – это, вероятно, нехватка опыта у футболистов, потому что по игре мы никому не проиграли. Прошу вас не распространять различную информацию о конторе, что Агробизнес сливает игры, потому что я уверен в команде на все 200%.

Если у кого-то есть достоверная информация о конторе, присылайте на сайт, и этим займутся соответствующие органы, а писать о том, чего нет – не стоит.

Дайте команде спокойно доиграть Чемпионат, и потом будем проводить анализ выступления!!! Я вас умоляю 🙏🙏🙏!!!

Агробизнес проигрывает во второй части сезона чаще? Я согласен с вами, и вы правы – я бы так же думал. Но уверяю вас, этого нет – 200%. Я бы не смог работать с теми футболистами, которые занимаются левыми делами. Я их беру, и я им доверяю, но нехватка опыта даёт свои результаты. Вы проанализируйте по футболистам, кто имеет опыт и играл в Премьер-лиге – не найдете. Поэтому у нас такие колебания.